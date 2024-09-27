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Burdur’da av tüfeği ile vurulan kadın yaralandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 10:50 Güncelleme: 27.09.2024 10:55
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Burdur’da av tüfeği ile vurulan kadın yaralandı

Burdur'da işe gitmek için otobüs durağında bekleyen kadın, yolun karşı tarafından av tüfeği ile ateş açılması sonucu bacağından yaralandı.

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