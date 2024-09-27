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Adana'da 96 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 13:41
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Adana’da 96 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün tutuklandı

Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde 96 kişinin yaşamını yitirdiği apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün, 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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