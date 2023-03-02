Adana'daki depremde yıkılan Alpargün apartmanının müteahhidi Hasan Alpargün'den itiraf geldi: Ben yapmasaydım başkası yapacaktı
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Adana'da yerle bir olan Alpargün apartmanının müteahhidi Hasan Alpargün'den çarpıcı ifadeler geldi. Alpargün "Keşke yapmasaydım, ben yapmasaydım başkası yapacaktı" dedi.
Giriş Tarihi: 02.03.2023
13:18 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023
13:18
Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran depremde, Adana'da yerle bir olan Alpargün Apartmanının müteahhidi Hasan Alpargün'ün ifadesi ortaya çıktı. Alpargün ifadesinde, binayı yaptığı yerin dere yatağı olduğunu bildiğini söylerken, "Burada çalışmanın zor olduğunu söyledim ancak ısrar ettiler, arkadaşım olduğundan dolayı kabul ettim. Keşke yapmasaydım, ben yapmasaydım da başkası yapacaktı" dedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hasan Alpargün ifadesinde, 1978 ile 1998 yılları arasında şirketi olmadan yaklaşık 10 betonarme yapı yaptığını, 1998 yılında ise kendi adını taşıyan bir müteahhitlik şirketi kurduğunu söyledi.
100 KİŞİNİN SONU OLDU
100 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün, ifadesinin devamında, "1994 yılında Alpargün Apartmanını yapmaya başladım, binayı tek başıma yapmaya karar verdim, herhangi bir ortağım yoktu. İnşaat ruhsatını o dönemde ilçe Seyhan olduğundan dolayı Seyhan Belediyesinden aldım. Belediyeden imar durumu aldık, her katta 2 daire olmak üzere 14 kat ve 1 zemin, 1 bodrum katı olmak üzere projeyi tamamladık.
Proje onay aldıktan sonra hafriyata başladık, temele başladık. Temel Karahisarlı'daki nehrin içinden çakıl, duvar ve sıva için Ceyhan'daki Kösrel Kasabasından kum satın aldım, projeye uygun olarak düz demir satın aldık, demirler kıvrımlı değil düzdü. Temel dahil bütün binanın betonunu o dönemde Mardinli olarak tanıdıklarım ve şu anda ismini hatırlamadığım şahıslar döktüler. Kendilerinde ufak bir makine vardı, bu makine ile arsa içerisinde çakıl ve çimentoyu karıştırarak kalıplara döktük, projeye uygun şekilde binayı inşa ettik" diye konuştu.
DENETİM YAPMADIM
Apartmanın yıkıldığını depremden 2 gün sonra öğrendiğini kaydeden Alpargün, bina inşasında doğada hazır olan çakıl ve kumları kullandığını, inşaatta çalışan işçilere çimento ve demir miktarının projeye uygun olarak kullanılmasını söylediğini ancak denetim yapmadığını itiraf ederek, "Ben diğer kısımları denetlemeye gidiyordum, söylediğim şekilde yaptılar mı bilmiyorum" şeklinde konuştu.