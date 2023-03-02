Adana’daki depremde yıkılan Alpargün apartmanının müteahhidi Hasan Alpargün’den itiraf geldi: Ben yapmasaydım başkası yapacaktı

Proje onay aldıktan sonra hafriyata başladık, temele başladık. Temel Karahisarlı'daki nehrin içinden çakıl, duvar ve sıva için Ceyhan'daki Kösrel Kasabasından kum satın aldım, projeye uygun olarak düz demir satın aldık, demirler kıvrımlı değil düzdü. Temel dahil bütün binanın betonunu o dönemde Mardinli olarak tanıdıklarım ve şu anda ismini hatırlamadığım şahıslar döktüler. Kendilerinde ufak bir makine vardı, bu makine ile arsa içerisinde çakıl ve çimentoyu karıştırarak kalıplara döktük, projeye uygun şekilde binayı inşa ettik" diye konuştu.