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Diyarbakır'da ağır hasarlı bina çöktü!

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 13:28 Güncelleme: 27.09.2024 13:28
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Diyarbakır’da ağır hasarlı bina çöktü!

Diyarbakır'da depremde ağır hasar alan ve boşaltılan 7 katlı bina yıkım esnasında büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme sonrası bölgede toz bulutu oluştu. İşte detaylar...

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