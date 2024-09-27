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Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 15:07
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Kayseri’de iki otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Kayseri'nin Develi ilçesinde iki otomobil çarpışırken yaşanan trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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