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Kübra Aykut'un teyzesinden çarpıcı sevgili iddiası!

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 10:23 Güncelleme: 25.09.2024 10:38
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Kübra Aykut’un teyzesinden çarpıcı sevgili iddiası!

İstanbul Sultanbeyli’de yaşadığı lüks sitenin 5’inci katındaki dairesinden atlayan sosyal medya fenomeni Kübra Aykut hayatını kaybetti. İntihar etmeden önce veda mektubu bırakan Aykut ile ilgili teyzesinden çarpıcı bir iddia geldi. Aykut ile erkek arkadaşının olaydan bir gün önce ayrıldıklarını belirten teyze, Aykut'un 'Ben onu çok kıskanıyorum' dediğini ifade etti.

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