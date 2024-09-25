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İstanbul'da barajlar alarm veriyor! Riskli seviyeye düştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 10:11 Güncelleme: 25.09.2024 10:15
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İstanbul’da barajlar alarm veriyor! Riskli seviyeye düştü

Son günlerde İstanbul'da etkili olan sağanak yağışlara rağmen barajlar alarm veriyor. Kış ayı öncesinde doluluk oranı yüzde 40'ın altına düşerken yüzde 39.84 olarak ölçüldü. Aylardır düşük su seviyesiyle gündeme gelen Alibeyköy barajındaki doluluk oranı ise yüzde 10'un altına indi. İşte detaylar...

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