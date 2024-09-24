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Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut intihar etti | Veda mektubu ortaya çıktı: Nasıl şaşırttım ama yine sizi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 24.09.2024 01:34 Güncelleme: 24.09.2024 10:31
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Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut intihar etti | Veda mektubu ortaya çıktı: Nasıl şaşırttım ama yine sizi?

Kendi kendine düğün yapan TikTok fenomeni Kübra Aykut, Sultanbeyli'de evinin 5'inci katından atlayarak intihar etti. Hayatını kaybeden fenomen Kübra Aykut'un sevgilisi, Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatı Enes Çetinkaya çıktı. Acı haberi alan Polat çifti hastaneye koşarken, Aykut'un ölmeden 6 saat önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Diğer yandan Aykut'un veda mektubunda "Özür dilerim. Nasıl şaşırttım ama yine sizi?" ifadelerini kullandı.

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