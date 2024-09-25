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Sağlığına kavuşan Küçük Ada okula başladı: Tayyip dedem sayesinde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 10:33 Güncelleme: 25.09.2024 10:39
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Sağlığına kavuşan Küçük Ada okula başladı: Tayyip dedem sayesinde

Bitlis'te düzenlenen açılış töreninde "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" yazılı pankart açarak Başkan Erdoğan'dan yardım isteyen 9 yaşındaki Ada Koçyiğit, İstanbul'da yapılan ameliyatın ardından sağlığına kavuşarak okula başladı. Küçük Ada yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan'a teşekkür ederken "Her şey Tayyip dedemin ve Sağlık Bakanımızın sayesinde oldu." diye konuştu. İşte detaylar...

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