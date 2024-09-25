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Yunus Emre Geçti'nin kuzeni de tutuklandı! Skandal paylaşımlar

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 16:04 Güncelleme: 25.09.2024 16:56
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Yunus Emre Geçti’nin kuzeni de tutuklandı! Skandal paylaşımlar

İstanbul Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı başından vurarak şehit eden katil zanlısı Yunus Emre Geçti'nin kuzeni de gözaltına alındı. Sosyal medya hesabındaki çok sayıda silahlı fotoğraf paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan Geçti'nin kuzeni adliyede tutuklandı.

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