25 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Gaziantep'te hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 17:30
ABONE OL
Gaziantep’te hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Gaziantep’te Jandarma ekipleri tarafından 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör