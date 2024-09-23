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Nusaybin'de el frenini indiren çocuklar dehşeti yaşadı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 12:40
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Nusaybin’de el frenini indiren çocuklar dehşeti yaşadı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde çocukların el frenini indirdiği araç, uçurumdan yuvarlanarak kanala düştü. Korkunç olay sonrası 2'si ağır 4 çocuk yaralandı.

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