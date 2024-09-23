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Ehliyetini yenilemeyenler dikkat! Son tarih 31 Aralık

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 11:03 Güncelleme: 23.09.2024 11:09
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Ehliyetini yenilemeyenler dikkat! Son tarih 31 Aralık

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 öncesine ait ehliyetlerin yenilenmesi için sürenin 31 Aralık 2024'te dolacağını hatırlattı. Yapılan açıklamada bu tarihten sonra eski ehliyetlerin geçersiz olacağı ve değiştirilmesinin normal harç tarifesi üzerinden yapılacağı bildirildi.

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