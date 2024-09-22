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Teneke kutuya sıkıştı! Böyle kurtarıldı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 14:59 Güncelleme: 22.09.2024 15:00
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Teneke kutuya sıkıştı! Böyle kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, teneke kutu içerisinde sıkışan yılan itfaiye ekibi tarafından kurtarılarak doğal yaşam alanına salındı.

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