Trabzon'da sağanak felakete döndü! Dereler taştı yollar kapandı
Trabzon'un Arsin, Araklı ve Yomra ilçelerinde sağanak yağış etkisini artırınca su baskınları, taşkınlar ve heyelan yaşandı. Derelerin taşması sonucu bazı mahallelere ulaşımı sağlayan bağlantı yolu su altında kalırken tarım arazileri de zarar gördü. Ulaşımın etkilendiği felakette ilgili kurumların ekiplerinin çalışmaları ile sorunlar giderildi.
DERELER TAŞTI
Derelerin taşması sonucu bu mahallelere ulaşımı sağlayan bağlantı yolu su altında kaldı, tarım arazileri de zarar gördü. Kapanan yolun ulaşıma açılması için belediye ekipleri iş makineleri ile çalışmalarını sürdürdü.
ÇOK SAYIDA NOKTADA HEYELAN
Arsin Kaymakamı Ömer Sirkeci ve Belediye Başkanı Hamza Bilgin de olay yerine gelerek çalışmaları takip etti. Araklı ilçesine bağlı Ayvadere ve Yiğitözü mahalleleri ile Yomra ilçesinin Pınarlı ve Şanlı mahalleleri ile Özdil Oymalı Grup Yolu'nda da heyelan oluştu.
Ulaşımda zaman zaman yaşanan aksamalar, ilgili kurumların ekiplerinin çalışmaları ile giderildi.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA
Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sel ve heyelan nedeniyle kapanan Arsin ilçesine bağlı Atayurt, Işıklı, Örnek ve Yolüstü mahallelerinin yolları ile tarihi Santa Harabeleri yolu ekiplerin müdahalesiyle ulaşıma açıldı.
Arsin'in yanı sıra Yomra ve Araklı'da da bazı mahalle yollarında yaşanan heyelanlara müdahale eden belediye ekiplerince vatandaşların mağduriyeti giderildi.
Meydana gelen olumsuzluklara anında müdahale edildiği ve oluşabilecek aksaklıkların giderilebilmesi için gerekli tedbirlerin alındığı belirtilen açıklamada, "TİSKİ ile Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığımıza bağlı 73 personel ve 38 iş makinesi ile sahadayız. Önceliğimiz vatandaşlarımızın güvenliğidir. Ekiplerimiz olumsuzlukları en kısa sürede gidermek için büyük bir gayretle görev yapmaktadır. Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluk alanımız dışında kalan noktalarda ilçe belediyelerimizin ekiplerine de her türlü desteği sağlayacağız." ifadeleri kullanıldı.
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