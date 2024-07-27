Trabzon’da sağanak felakete döndü! Dereler taştı yollar kapandı

Konuya ilişkin Trabzon Büyükşehir Belediyesinden açıklama yapıldı.

Meydana gelen olumsuzluklara anında müdahale edildiği ve oluşabilecek aksaklıkların giderilebilmesi için gerekli tedbirlerin alındığı belirtilen açıklamada, "TİSKİ ile Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığımıza bağlı 73 personel ve 38 iş makinesi ile sahadayız. Önceliğimiz vatandaşlarımızın güvenliğidir. Ekiplerimiz olumsuzlukları en kısa sürede gidermek için büyük bir gayretle görev yapmaktadır. Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluk alanımız dışında kalan noktalarda ilçe belediyelerimizin ekiplerine de her türlü desteği sağlayacağız." ifadeleri kullanıldı.