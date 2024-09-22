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Edirne'de kan donduran olay! Babasını baltayla 4 parçaya ayırdı: Cesedi dereye attı

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş: 22.09.2024 17:05 Güncelleme: 22.09.2024 17:19
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Edirne’de kan donduran olay! Babasını baltayla 4 parçaya ayırdı: Cesedi dereye attı

Tüyler ürperten olay Edirne'de yaşanırken oğlu tarafından kayıp ihbarında bulunulan Şerif Yalçın'ın (58), dere yatağında 4 parçaya ayrılmış cesedi bulundu. Yaptığı çelişkili ifadeler sonrası gözaltına alınan oğul Canberk Yalçın yaptığı vahşeti itiraf etti. Canberk Yalçın, babasını tabanca ile öldürüp, balta ile parçaladığını cesedini dere yatağına attığını söyledi.

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