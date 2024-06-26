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Sağanak yağış geri dönüyor! Haritalara yansıdı! Meteoroloji'den son dakika uyarısı...

ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 21:47 Güncelleme: 26.06.2024 22:20
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Sağanak yağış geri dönüyor! Haritalara yansıdı! Meteoroloji’den son dakika uyarısı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda yurt genelinde sıcaklıkların bazı illerde düşeceği ve sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. Diğer yandan yağışların neden olacağı olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Tokat, Van'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Yağışların Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında çok kuvvetli, Ordu ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR AZALACAK

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR DA VURACAK

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor..

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