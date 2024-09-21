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Yolcu otobüsünde korku dolu anlar! Oksijen tüpü açıldı: Faciaya davetiye çıkardı

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 21.09.2024 16:05 Güncelleme: 21.09.2024 16:47
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Yolcu otobüsünde korku dolu anlar! Oksijen tüpü açıldı: Faciaya davetiye çıkardı

Yüreklerin ağza geldiği anlar Bingöl’de yaşandı. Bir yolcu, otobüse oksijen tüpüyle binince faciaya davetiye çıkardı. Tüpün açılması ise otobüsün içerisinde büyük paniğe neden oldu. Çıkan ses nedeni ile neye uğradığını şaşıran şoför ile diğer yolcular, aracın durdurulmasının ardından otobüsten can havliyle indi. Yaşanan panik anları otobüs kamerasına yansıdı.

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