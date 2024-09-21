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Diyarbakır'da katliam gibi kaza! Otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: Yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 15:49
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Diyarbakır’da katliam gibi kaza! Otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: Yaralılar var

Katliam gibi kaza Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde yaşandı. Otomobil ve yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 1'i bebek 9 kişi yaralandı.

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