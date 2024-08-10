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Pendik'te İETT otobüsün çarptığı binanın yıkımına ara! Yıkım sabah saatlerinde yeniden başlayacak

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2024 01:32
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Pendik’te İETT otobüsün çarptığı binanın yıkımına ara! Yıkım sabah saatlerinde yeniden başlayacak

Pendik'te İETT otobüsünün kolonuna çarpması nedeniyle tahliye edilen ve yıkım kararı verilen 4 katlı binanın yıkımına ara verildi. Yıkım sabah saatlerinde yeniden başlayacak.

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