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Ankara'da yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 10.07.2024 16:06 Güncelleme: 10.07.2024 16:06
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Ankara’da yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Ankara'da yolcu otobüsü ile hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kaza sonucu şehir içi yolcu taşıyan otobüste bulunan 5 yolcu yaralandı. Yaralılar ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

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