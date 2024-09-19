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Narin Güran cinayetinde kayıp 18 dakikalık sır aydınlatıldı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 07:32 Güncelleme: 19.09.2024 07:46
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Narin Güran cinayetinde kayıp 18 dakikalık sır aydınlatıldı!

Narin Güran cinayetinde itirafçı olan Nevzat Bahtiyar'ın sorgulanmasına devam ediliyor. Güvenlik güçleri tarafından evinde arama yapılan Bahtiyar'ın cinayet anına ilişkin "kayıp 18 dakikalık" sırrı aydınlatıldı. Çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüten ekiplerin ulaştığı son bilgi kafalardaki soru işaretini bitirdi.

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