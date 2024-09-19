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19 Eylül Gaziler Günü anlamı ve önemi nedir?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 07:28 Güncelleme: 19.09.2024 07:29
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19 Eylül Gaziler Günü anlamı ve önemi nedir?

19 Eylül, Türkiye genelinde Gaziler Günü olarak anılmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından "Gazi" unvanıyla onurlandırılmasının yıl dönümüne denk gelen bu özel günde, çeşitli anma programları düzenlenmektedir. Ülke genelinde belediyeler ve resmi kurumlar tarafından organize edilen etkinliklerde, gazilere minnet duyguları ifade edilecek ve hatıraları yaşatılacaktır.

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