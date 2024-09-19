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Beyoğlu'nda ahşap binada yangın paniği

Aslı Bilger Kutludağ
Giriş: 19.09.2024 09:36 Güncelleme: 19.09.2024 09:44
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Beyoğlu’nda ahşap binada yangın paniği

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Kılıçali Paşa Sanatkarlar Caddesi'ndeki bir ahşap binada yangın çıktı. Alevler sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, binanın birinci katı yangın nedeniyle yola doğru devrildi.

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