18 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Salim Güran'ın oğlu konuştu: Siz karışmayın...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 07:57 Güncelleme: 18.09.2024 09:13
ABONE OL
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Salim Güran’ın oğlu konuştu: Siz karışmayın...

Narin Güran cinayetini aydınlatmak üzere çok sayıda aile üyesi tutuklandı. Cinayetin 1 numaralı şüphelisi amca Salim Güran'ın oğlu Devran Güran'ın ifadesi ortaya çıktı. Jandarma ekipleri Salim Güran tarafından aile üyelerine "siz karışmayın, ben bu işi hallederim" şeklinde bir uyarısının olup olmadığı soruldu. İşte Narin dosyasına giren yeni ifadelerin detayı...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör