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Burdur'da otomobil aydınlatma direğine çarptı sürücü kayıplara karıştı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 09:00 Güncelleme: 18.09.2024 09:01
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Burdur’da otomobil aydınlatma direğine çarptı sürücü kayıplara karıştı

Burdur’da kontrolden çıkan lüks otomobil önce refüje, ardından aydınlatma direğine çarparak kullanılamaz hale geldi. Araçta bulunan 2 kişi ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

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