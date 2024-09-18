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Adıyaman'da 4.0 büyüklüğünde deprem

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 06:25
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Adıyaman’da 4.0 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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