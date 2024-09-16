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Bursa'da orman yangını! Ekiplerin canhıraş mücadelesi sürüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 16.09.2024 19:11 Güncelleme: 16.09.2024 19:12
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Bursa’da orman yangını! Ekiplerin canhıraş mücadelesi sürüyor

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. Ekiplerin yangını söndürmek için canhıraş mücadelesi sürüyor.

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