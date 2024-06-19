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Ayvalık’ta çöplükte çıkan yangın otluk araziye sıçradı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 19.06.2024 18:19 Güncelleme: 19.06.2024 18:21
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Ayvalık’ta çöplükte çıkan yangın otluk araziye sıçradı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde çöplükte başlayan yangın araziye sıçradı. Yangına Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri havadan ve karadan müdahale etti.

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