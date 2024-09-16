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Mardin’de silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 20:16
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Mardin’de silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde akraba olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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