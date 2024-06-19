Ciğerlerimiz yanıyor! Çanakkale, İzmir, Uşak'ta orman yangını | Köyler ve evler tahliye edildi mücadele sürüyor
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tarım arazisinde ve ormanlık alanda çıkan yangın giderek büyüdü. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ederken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale’de devam eden orman yangınıyla ilgili "Tahminimize göre 300 hektarlık bir alanın etkilenmesi söz konusu." dedi. Öte yandan Uşak ve İzmir Dikili'de de yangın çıkarken ekiplerin müdahaleleri sürüyor.
Çanakkale ve Uşak'ta dün başlayan orman yangınları sürüyor. Ekiplerin müdahalesiyle söndürme çalışmaları devam ederken Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'na girişler durduruldu. İzmir'in Dikili ilçesinde başlayan yangın da rüzgarın şiddetiyle çevredeki sitelere yaklaştı.
İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:
ECEABAT'TA YOĞUN ÇABA
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yer alan Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında dün saat 16.05'te anızdan ormana sıçrayarak başlayan yangına müdahale, gün doğumuyla birlikte helikopter ve uçaklarla yoğunlaştı.
Yangına, havadan ve karadan çok sayıda araç ve personelle müdahale ediliyor.
Ekipler, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor.
DİKİLİ'DE HAVADAN DESTEK
İzmir'in Dikili ilçesinde otluk alanda çıkan ve zeytinlik alana sıçrayan yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.
Alınan bilgiye göre, Çandarlı Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Denizköy Mahallesi yakınlarına ulaşan yangın, rüzgarın da etkisiyle zeytinlik alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 20 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 dozer ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, çevredeki sitelere yaklaştı. Site sakinleri tedbir amacıyla evlerinden çıktı.
Dikili Kaymakamı Ali Edip Budan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının bir sitenin alt kısmında bulunan otluk alanda çıktığını ve zeytinlik alana sıçradığını söyledi.
Yangının rüzgarın etkisiyle genişlediğini belirten Budan, "Denizden de esen çok şiddetli bir rüzgar var. Çandarlı ve Denizköy Mahallesi yakınlarında şu an yangın sürüyor. Alan geniş ve yayılıyor. Ekiplerimiz yangını kontrol altına almaya çalışıyor." dedi.
Havanın aydınlanmasıyla birlikte 2 uçak ve 2 helikopterle yangın söndürme çalışmalarına destek verilmeye başlandı.
UŞAK'TA 26 EV TAHLİYE EDİLDİ
Uşak'ta tarım arazileri ve ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle 26 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.
Kent merkezine bağlı Akbulak köyü yakınlarında tarım arazileri ile ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına karadan müdahale sürüyor.
Uşak Vali Vekili Önder Can, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül, yangın bölgesinde incelemede bulundu.
Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde alınan yangın ihbarının ardından ekiplerin hızla bölgeye sevk edildiğini söyledi.
Yangının rüzgarın da etkisiyle sık sık yön değiştirerek hızla büyüdüğünü ve ormanlık alana sıçradığını belirten Can, "Uşak merkeze bağlı Köprübaşı, Kıran ve Akbulak köyü ekili araziler ve hasat yapılan bölge civarında yangın ihbarı alınmış, aşırı sıcaklık ve sık sık yön değiştiren rüzgar nedeniyle bu yangın ormanlık alanlara da sıçradı. Çevre mahalle ve köyleri tehdit edecek şekilde bir dönem büyüdü." dedi.
Yangın bölgesine yakın köylerdeki bazı evlerin tedbir amaçlı tahliye edildiğini dile getiren Can, şunları kaydetti:
"AFAD ve jandarma ekiplerimiz tarafından Köprübaşı köyüne bağlı Hacışerifler Mahallesi'nde 6 hane, Velibeyler Mahallesi'nde 10 hane, Karaköse köyü Çamurak Mahallesi'nde 10 hane tedbir amaçlı boşaltıldı. Bu evlerde herhangi bir zarar şu an itibarıyla bulunmamaktadır. Gündüz saatlerinde hava şartları uygun olduğunda bir helikopterle havadan müdahale edilmiş, havanın kararmasıyla beraber şu an itibarıyla 495 personel, 107 araç ve iş makinesiyle yangına müdahale edilmektedir. Rüzgarın da şu an hızının azalmasıyla birlikte inşallah sabah saatlerine kadar kontrol altına almayı umuyoruz."
DİKİLİ'DE EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR
İzmir'in Dikili ilçesinde otluk alanda çıkan ve zeytinlik alana sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Alınan bilgiye göre, Çandarlı Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Denizköy Mahallesi yakınlarına ulaşan yangın, rüzgarın da etkisiyle zeytinlik alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye 20 arazöz ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, çevredeki sitelere yaklaştı. Site sakinleri tedbir amacıyla evlerinden çıktı.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Dikili Kaymakamı Ali Edip Budan, yaptığı açıklamada, yangının bir sitenin alt kısmında bulunan otluk alanda çıktığını ve zeytinlik alana sıçradığını söyledi.
Yangının rüzgarın etkisiyle genişlediğini belirten Budan, "Denizden de esen çok şiddetli bir rüzgar var. Çandarlı ve Denizköy Mahallesi yakınlarında şu an yangın sürüyor. Alan geniş ve yayılıyor. Ekiplerimiz yangını kontrol altına almaya çalışıyor." dedi.
İZMİR DİKİLİ'DE YANGIN
İzmir'in Dikili ilçesinde yazlık siteye yakın otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler nedeniyle sitenin tahliye edildiği öğrenildi.
Yangın gece saatlerinde ilçeye bağlı Çandarlı Mahallesi'nde bulunan Bimeyko Sitesi yakınlarındaki otluk ve makilik alanda başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, yerleşim yerlerinin yakınına sıçrayınca sitedeki vatandaşlar panik yaşadı. Öte yandan sitenin tedbir amacıyla tahliye edildiği de öğrenildi.
Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR
HEDEFİMİZ EN KISA SÜREDE YANGINI KONTROL ALTINA ALMAK
"YERLEŞİM YERİNİ TEHDİT EDEN HUSUS YOK"
Bugün 42 adet orman yangını olduğunu belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Bu orman yangınlarının 22’si orman içinde 20’si de orman dışında gerçekleşti. 5 adet yangın bizim üst risk grubunda dediğimiz yangın türünden gerçekleşti. Burdur, Çanakkale, Sakarya, Manisa ve Uşak. Şuanda içinde bulunduğumuz Çanakkale ilinin Eceabat ilçesinde devam eden bir yangın söz konusu. Yine Uşak’ta devam eden bir yangınımız var. Diğerlerinin hepsi kontrol altına alındı. Eceabat’taki yangınla alakalı 16.05’te ilk tespit yapıldı. 16.11’den itibaren müdahale başladı. 9 uçak, 6 helikopter ile başlamıştık. Şuanda bu hava araçlarımız gün batımı nedeniyle inmek durumunda kaldılar. 1 gece görüş helikopteriyle hava araçlarımız devam etmiş olacağız mücadeleye. Şu anda 94 adet arazöz ve iş makinelerinden oluşan kara araçlarımız ve 540 personelimizle mücadeleye devam ediyoruz. Kurumların işbirliğiyle birlikte. Büyük Anafartarlar köyünü tedbiren boşaltılmasını istemiştik. Onun dışında herhangi bir yerleşim yerini tehdit eden bir husus yok. Bu köyden de herhangi şekilde sağlık sorunu yaşayan yada can ve mal kaybı söz konusu değil. Gelibolu Tarihi Alanına girişler durdurulmuştu. Şu anda 28 kilometre saat rüzgar hızı söz konusu. Nem yüzde 68, sıcaklık 23 derece, yani şartlar bizim lehimize çok şükür devam ediyor. İlk tespitlerimize göre tabi nihai durumunda bilgisini vereceğiz ama tahminimize göre 300 hektarlık bir alanın etkilenmesi söz konusu. Uşak’taki yangınla ilgili bilgi vermek istiyorum. Saat 18.30’da başladı. 8 dakika sonra ilk müdahale başlandı. 1 helikopter, 33 kara aracı ve 161 personelle burada mücadeleye devam ediliyor. Elbette bunu sıklıkla dile getiriyoruz. Yangınla mücadelede sizin kabiliyetiniz, ülkenizin kapasitesi elbette çok mühim ve çok şükür ki bu konuda herhangi bir problemimiz yok. Ancak biz yangının çıkmamasını önceliyoruz ve başarının burada olduğunu her seferinde dile getiriyoruz. Ancak maalesef iklim değişikliğinin son derece büyük etkilerini yaşadığımız bu günlerde hele ki Akdeniz Havzası'ndaki ülkemizin bundan çok daha fazla etkileneceğini de düşündüğümüzde çok daha fazla ihtimam göstermemiz gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Bir hususu daha vurgulamak istiyorum. Özellikle orman dışı alanlarda çıkan yangınların büyük bir çoğunluğunun aslında dikkatsizlik sebebiyle çıktığını da gözlemliyoruz. Ben burada bilerek ya da bilmeyerek doğrudan ya da dolaylı hiç fark etmez orman yangınına sebep olmanın çok ağır müeyyidelerinin olduğunu bütün vatandaşlarımıza hatırlatmak istiyorum. Biz çok büyük oranda vatandaşlarımızın desteğini alırken sorumsuz bir ya da birkaç kişinin ihmalinden ötürü çok büyük alanların etkilenmesini, bir ekosistemin zarar görmesini ya da tarım alanlarının ya da orman alanlarının zarar görmesini, burada yaşayan canlıların zarar görmesini hiçbir şekilde kabullenemiyoruz. Şu anda bütün kurumlarımız, bölge vekillerimiz hep beraber kol kola vermiş durumdayız. İnşallah şu andaki şartlar itibariyle arkadaşlarımızın mücadelesinden belli bir zaman içerisinde bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bizi büyük endişeye sevk edecek bir durum yok. Ancak dediğim gibi hava şartlarının değişmesi veya başka bir şart bizi başka bir yöne doğru götürebilir belki onu bilemiyorum. Bu konuda da düzenli olarak bilgi vereceğiz yine. Ben şimdiden Çanakkale'ye, Eceabat'a geçmiş olsun diliyorum. Ülkemizin bağımsızlık savaşında son derece önemli bu tarihi yarım adanın en ufak bir kısmının bile zarar görmesi bizim gönüllerimizde büyük yara açıyor maalesef. O yüzden tekraren geçmiş olsun diyorum. İnşallah çok fazla uzun saatler olmadan iyi haberi verebileceğimizi ümit ediyorum” diye konuştu.
UŞAK'TA ÇIKAN ORMAN YANGININA MÜDAHALE EDİLİYOR
Uşak'ta tarım arazileri ve ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.
Kent merkezinde bağlı Akbulak köyü yakınlarında hububat ekili tarım arazilerinde ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler, Uşak İtfaiyesi yangın söndürme araçları ile çok sayıda ekip sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için müdahale sürüyor.
GEMİ TRAFİĞİ AÇILDI
Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında saat 16.05 sıralarında çıkan orman yangını devam ediyor. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan devam ediyor. Öte yandan orman yangını nedeniyle saat 17.00 sıralarında tek yönlü kapanan Çanakkale Boğazı saat 20.45 itibariyle tekrar açıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Orman yangını sebebiyle tek yön açık olan Çanakkale Boğazı gemi trafiği, çift yönlü olarak açıldı” denildi.
'BELİRLİ BİR NOKTADA TUTMAK İÇİN GAYRET EDİYORUZ'
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Yangın Harekat Merkezi'nden Çanakkale Eceabat'taki yangını takip etti. Yangının son durumuna ilişkin açıklama yapan Yumaklı, "Yangınla ilgili ilk bildirimi saat 16.05'te aldık. Arkadaşlarımız saat 16.11'de müdahaleye başladılar. Hava sıcaklıklarının arttığı şu dönemde; özellikle bu yangının da ziraat alanından çıktığını düşünürsek, vatandaşlarımızın çok daha hassas olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatalım. Anız yakma konusunun bir cezai yaptırımı olduğunu, hatta orman yangınına sirayet edecek şekilde olmasının çok daha ağır yaptırımlara sebep olacağını kendilerine tekrar hatırlatmış olalım. İklim değişikliğinin bize olan etkisinin yoğunlaştığını bugünlerde vatandaşlarımızla omuz omuza vererek yeşil vatanımızı korumakla ilgili bütün mücadele hep birlikte vereceğiz. Şu anda diğer bölgelerden takviye ekiplerini oraya sevk etmiş durumdayız. Şu an itibariyle rüzgar hızı saatte 40 kilometre. Bulunduğumuz bölgede nem oranı da aynı şekilde, yüzde 40'lar civarında. Hava sıcaklığı da yüksek seyrediyor. Arkadaşlarımız mücadeleye devam ediyor. Şu an için belirli bir noktada tutmak için gayretleri var. Ayrıca Büyük Anafartalar köyünün boşaltılmasını istedik. Diğer kamu kurumlarıyla birlikte omuz omuza vererek inşallah bu süreci de büyük bir sorun olmadan atlatacağız" dedi.
Bakan Yumaklı, açıklamanın ardından yangın bölgesine hareket etti.
TARİHİ ALANA GİRİŞLER DURDURULDU
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Kumköy yakınlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın nedeniyle Tarihi Alan'a geçişler durduruldu. Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanına girişler ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur" denildi.
MSB'DEN ÇANAKKALE YANGINIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çanakkale’nin Eceabat ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek için Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 2 helikopter, 1 itfaiye, 1 arazi aracı ve personel görevlendirilmiştir." denildi.
YANGININ ÇIKIŞ NEDENİNİ AÇIKLADI
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yumaklı, "Çanakkale Eceabat yangınına müdahalemiz sürüyor. Yine anız yakılmasıyla başlayan ve ormana sirayet eden yangına; 9 uçak, 6 helikopter, 67 kara aracımız ve 362 orman kahramanımızla müdahale ediyoruz" dedi.
ANAFARTALAR KÖYÜ BOŞALTILDI
Yangının büyümesi ihtimaline karşı Anafartalar köyü tamamen boşaltılırken, vatandaşlara Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı tarihi Gelibolu yarımadasındaki 57. Alay ve Conkbayırı'na gitmemeleri uyarısı yapıldı.
TRAFİK ASKIYA ALINDI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, Akbaş mevkisindeki orman yangını nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındı. Gemi trafiği, güney-kuzey tek yönlü olarak devam edecektir." denildi.
KIYI EMNİYETİ AÇIKLAMA YAPTI
Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamada, "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, Akbaş mevkisindeki orman yangını nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındı" ifadeleri kullanıldı.
ECEABAT'TA YANGIN
Eceabat ilçesi Kumköy mevkiinde yangın çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına arazözler ile karadan, havadan ise helikopter ve uçaklarla müdahale başladı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Çanakkale Valiliği, Eceabat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini açıklayarak, yangının büyüme riski olduğundan yakın civarda yaşayan vatandaşların teyakkuzda olmaları uyarısında bulundu.
Çanakkale Valiliği açıklama yaptı
Valilikten yapılan açıklamada, "Eceabat Kumköy köyü civarında devam eden orman yangınına Orman, AFAD, Belediye, İl Özel İdare ekiplerince uçak, helikopter, arazöz, itfaiye ve iş makinaları ile havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Büyük Anafartalar köyü tedbir amaçlı boşaltılacak olup, vatandaşlarımız Özel İdare, AFAD ve İl Sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından Eceabat Gençlik Konuk Evine götürülerek misafir edilecektir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın teyakkuzda olmaları önemlidir" denildi.
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