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Şırnak'ta çıkan anız yangını tarım arazisine sıçradı: 7 köy etkilendi

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 23.06.2024 06:41
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Şırnak’ta çıkan anız yangını tarım arazisine sıçradı: 7 köy etkilendi

Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Tepecik köyünde çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle yeniden başladı. 7 köyü etkileyen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Tepecik köyünde, anız yangını çıktı.

İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ancak soğutma çalışması yapılmadığı için alevler yeniden yükseldi.

YANGIN 7 KÖYÜ ETKİLEDİ

Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevler, köye yakın bir noktaya ulaştı.

Yangında yüzlerce dönüm tarla yanarak kül oldu.

Alevlerin şuana kadar 7 köyü etkilediği belirtildi.

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