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İstanbul Boğazı'nda tarihi anlar! Estonyalı akrobat Roose ip üstünde Asya'dan Avrupa'ya geçti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 18:19 Güncelleme: 15.09.2024 19:09
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İstanbul Boğazı’nda tarihi anlar! Estonyalı akrobat Roose ip üstünde Asya’dan Avrupa’ya geçti

İstanbul Boğazı tarihi bir geçiş denemesine sahne oldu. Estonyalı akrobat Jaan Roose, Asya'dan Avrupa'ya ip üstünde yürüyerek geçti. Roose, benzer geçişleri dünyanın farklı yerlerinde de yapan akrobat, ip üstünde yürüyerek kıta değiştiren ilk insan oldu. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim o noktadan son durumu aktardı. İşte o görüntüler….

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