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İstanbul Boğazı'nda alarm! Gemi trafiğine kapatıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 22:42 Güncelleme: 25.08.2024 23:16
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İstanbul Boğazı’nda alarm! Gemi trafiğine kapatıldı

Son dakika haberine göre İstanbul Boğazı'nda SREDINA isimli tankerin makine arızası yapması nedeniyle, Boğaz çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

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