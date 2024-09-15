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Eyüpsultan'da şok anlar! Dilencinin üzerinden 882 dolar çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 15.09.2024 19:36
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Eyüpsultan’da şok anlar! Dilencinin üzerinden 882 dolar çıktı

Eyüpsultan'da, ekiplerce yakalanan dilencinin üzerinden 882 dolar ile 4 bin 801 lira çıktı. Dilencilik yaparak kazandığı tespit edilen paraya el konulan B.M. hakkında idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi.

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