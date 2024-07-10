10 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından flaş açıklama

ahaber.com.tr
Giriş: 10.07.2024 15:20 Güncelleme: 10.07.2024 16:15
ABONE OL
İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği durduruldu! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından flaş açıklama

Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nın LIONFISH isimli gemide meydana gelen makine arızası nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldığını açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör