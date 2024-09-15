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Boris Fırtınası Polonya'yı vurdu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 18:00
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Boris Fırtınası Polonya’yı vurdu

Polonya'nın güneyinde etkili olan Boris Fırtınası’nın şiddetli yağışlara yol açması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Bazı kentlerde köprü, baraj ve evler yıkıldı.

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