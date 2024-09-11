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Narin'in okulunda hüzün! Arkadaşlarının gözü onu aradı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 09:44 Güncelleme: 11.09.2024 09:56
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Narin’in okulunda hüzün! Arkadaşlarının gözü onu aradı

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran, yeni eğitim ve öğretim hayatına başlayamadı. Okulun ilk gününde arkadaşlarının gözü küçük Narin'i aradı. Çocukların psikolojik durumu için devreye giren Milli Eğitim Bakanlığı okula Psikososyal Destek (PSD) Ekiplerini gönderdi. Ekip, çeşitli çalışmalarla mahalledeki yetişkin ve çocuklara destek oluyor.

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