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TIR dönüş sırasında kaza yaptı! Tekme tokat kavga çıktı

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 09:41
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TIR dönüş sırasında kaza yaptı! Tekme tokat kavga çıktı

İstanbul Esenyurt'ta dönüş yapmaya çalışan TIR, park halindeki araca çarptı. Kazanın ardından araç sahibi ile TIR'dakiler arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı.

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