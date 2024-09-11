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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 10:09
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Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Tekirdağ 'da 3 adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Polis ekipleri 870 gram sentetik uyuşturucu, 23 uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucuyu ele geçirdi.

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