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İzmir'den acı haber! Uzman Çavuş Mehmet Kökcü şehit oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi Mehmet Zeyrek
Giriş: 10.09.2024 18:10 Güncelleme: 10.09.2024 18:17
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İzmir’den acı haber! Uzman Çavuş Mehmet Kökcü şehit oldu

İzmir'in Menemen ilçesinde görevli Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü, rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve İçişleri Bakanlığı taziye mesajı paylaştı.

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