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Tokat’ta alev topuna dönen otomobil kül oldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 18:25
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Tokat’ta alev topuna dönen otomobil kül oldu

Tokat’ta park halinde bulunan otomobilde çıkan yangın, ekipleri alarma geçirdi. Alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale geldi.

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