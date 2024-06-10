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Hakkari'de korkunç kaza! Valilik acı haberi duyurdu: Yaralanan polis memuru şehit oldu

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 10.06.2024
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Hakkari’de korkunç kaza! Valilik acı haberi duyurdu: Yaralanan polis memuru şehit oldu

Hakkari'de otomobilin Zap Suyu'na devrilmesi sonucu polis memuru Cihat Yıldız ağır yaralanmıştı. Kazaya ilişkin Hakkari Valisi Ali Çelik, polis memurunun tedavi gördüğü hastanede kurtarılmayarak şehit olduğunu duyurdu.

Hakkari-Çukurca kara yolundaki Olgunlar köyü yakınında dün kullandığı otomobilin Zap Suyu'na devrilmesi sonucu ağır yaralanan Yıldız, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Vali Ali Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün Hakkari-Çukurca kara yolunda meydana gelen trafik kazasında yaralanarak tedavi altına alınan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden mesai arkadaşım polis memuru Cihat Yıldız'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Polis memuru Cihat Yıldız'ın yönetimindeki otomobil, dün Hakkari-Çukurca kara yolu Olgunlar köyü yakınında kontrolden çıkarak Zap Suyu'na devrilmişti.

Kazada ağır yaralanan Yıldız ile öğretmen eşi Ayşe Koç Yıldız hastaneye kaldırılmıştı. Ayşe Koç Yıldız, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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