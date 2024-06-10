Hakkari’de korkunç kaza! Valilik acı haberi duyurdu: Yaralanan polis memuru şehit oldu

Vali Ali Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün Hakkari-Çukurca kara yolunda meydana gelen trafik kazasında yaralanarak tedavi altına alınan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden mesai arkadaşım polis memuru Cihat Yıldız'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.