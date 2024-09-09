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Şehit Burak Büyükçaylı haberi yürekleri yaktı! Acı haberi alan eşi doğum yaptı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 10:00 Güncelleme: 09.09.2024 10:10
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Şehit Burak Büyükçaylı haberi yürekleri yaktı! Acı haberi alan eşi doğum yaptı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşi Balıkesir'de doğum yaptı.

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