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Antalya'da orman yangını! Müdahale sürüyor

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 17:42 Güncelleme: 10.09.2024 17:43
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Antalya’da orman yangını! Müdahale sürüyor

Son dönemlerde çıkan yangınların ardından bir yangın da Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıktı. Ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

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