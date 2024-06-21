21 Haziran 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Ağrı'da iki mahallede yangın korkusu yaşandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024 12:15 Güncelleme: 21.06.2024 12:15
ABONE OL
Ağrı’da iki mahallede yangın korkusu yaşandı

Ağrı'nın Gazi ve Alpaslan mahallelerinde meydana gelen yangınlar, bölge sakinlerinde korku ve paniğe yol açtı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör