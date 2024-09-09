09 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Fas’ta sel felaketi: 18 kişi öldü

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 09.09.2024 23:07
ABONE OL
Fas’ta sel felaketi: 18 kişi öldü

Fas’ta cumartesi günü etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 18’e yükseldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör