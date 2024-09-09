09 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

20 şahsı dolandırdığı ve şantaj yaptığı öne sürülen iki şüpheli tutuklandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 10:52 Güncelleme: 09.09.2024 10:53
ABONE OL
20 şahsı dolandırdığı ve şantaj yaptığı öne sürülen iki şüpheli tutuklandı

Mersin'de 20 vatandaşı “sazan sarmalı, sahte ürün ilanı, müstehcen görüntü ile şantaj yaparak, evde paketleme ve kaparo” yöntemiyle dolandırdığı öne sürülen iki şüpheli tutuklandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör