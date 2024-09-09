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Şile'de otomobil takla atarak savruldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 10:23
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Şile’de otomobil takla atarak savruldu

Şile İstanbul Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce ters döndü, ardından takla atarak savruldu. Kaza anı başka bir sürücünün araç kamerasına yansıdı.

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