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Narin'in akrabasından kafaları karıştıran sitem! "Gidin yalan konuşun" sözlerinin ardından yumrukla susturuldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 20:41 Güncelleme: 08.09.2024 21:02
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Narin’in akrabasından kafaları karıştıran sitem! Gidin yalan konuşun sözlerinin ardından yumrukla susturuldu

Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan beri aranan Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu. Narin'in köyünde cenaze bekleme salonu önünde kafaları karıştıran anlar yaşandı. Narin Güran'ın bir yakını kalabalığa dönüp "Gidin yalan konuşun, tamam mı?" diye sitem etti. O sırada ise yakınları tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

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